Di cosa sono stanchi gli italiani, di una guerra che non combattono?

Dal Cremlino fanno sapere attraverso il portavoce Dmitri Peskov che Mosca conta sulla “stanchezza” del fronte occidentale che sostiene l’Ucraina aggredita contro l’aggressore russo. Grosso modo gli stessi auspici che potete trovare in Italia negli editoriali di Travaglio, tanto per intenderci (chi si assomiglia si piglia). Evidentemente ritengono che la stanchezza occidentale produrrà effetti così rapidi e decisivi da più che compensare la voragine che questa guerra criminale sta causando nel bilancio dello stato russo. Secondo i documenti presentati dal ministero delle Finanze russo, per il 2024 saranno allocati alla “difesa nazionale” 10,78 trilioni di rubli (109 bilioni di dollari al cambio attuale, ma potrebbero essere molti di più stante la condizione tutt’altro che brillante della valuta russa).

