Sul nuovo invio di armi a Kyiv, Salvini ferma i suoi (per ora)

Nella Lega hanno guardato al risultato delle elezioni in Slovacchia e hanno pensato: Fico! Vuoi vedere che in Europa adesso il sostegno militare all’Ucraina iniziano a metterlo in discussione un po’ tutti? Che insomma la linea del Carroccio, sempre più insofferente a votare nuovi invii di armi a Kyiv, possa infine risultare maggioritaria a livello comunitario? Quanto meno insidioso per il governo, visto che ieri il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato al presidente Zelensky che l’Italia è a lavoro per un ottavo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. Eppure le perplessità leghiste non sono una novità. E’ almeno dal famigerato viaggio fallimentare in Polonia, quello in cui venne sbertucciato dal sindaco di Przemyśl per le vicinanze filoputiniane, che Salvini ha collocato la Lega in una posizione intermedia tra chi vorrebbe sospendere il rifornimento di munizioni al presidente Zelensky. E chi invece, come la premier Meloni, la difesa dell’Ucraina invasa dalla Russia non ha intenzione di allentarla in alcun modo. Solo che con l’avvento delle elezioni in Europa, una specie di antipasto rispetto a quanto avverrà a giugno prossimo con le europee, la prevalenza della filosofia Meloni rischia di essere messa seriamente in discussione.

