"Cara Meloni, serve una riflessione sull'Ucraina: siamo ostaggi della propaganda bellicista". Parla il leghista Romeo

A un certo punto, viene spontaneo segnalargli il rischio: non è che Giorgia Meloni s’arrabbia? “E perché mai dovrebbe?”. Be’, ma come: lei è lì a Kyiv a ribadire il sostegno indefesso dell’Italia all’Ucraina, e voi qui a contraddirla? “Ma non è così, infatti”, dice Massimiliano Romeo. “Nessuno critica il viaggio della premier, che è anzi opportuno perché la nostra linea atlantista nessuno osa metterla in discussione”. E però? “E però, mi sento di rivolgere al presidente del Consiglio lo stesso suggerimento che ho dispensato ai miei colleghi qui al Senato: bisogna evitare di finire ostaggi della propaganda bellicista”.

