Così l'Unione europea cura i suoi guai interni per mantenere l'aiuto a Kyiv

Per la prima volta nella storia i ministri degli Esteri dell’Ue hanno tenuto una riunione in un paese in guerra. Il messaggio all'Ucraina è rassicurante ma all’interno dei ventisette ci sono minoranze pro russe che soffiano sul disfattismo

Per la prima volta nella storia i ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno tenuto una riunione in un paese in guerra, l’Ucraina, con l’obiettivo di mostrare la loro unità e determinazione sul sostegno a Kyiv, nel momento in cui il campo putinista sfrutta ogni occasione per cercare di amplificare crepe nel campo occidentale. “Vogliamo inviare un forte segnale alla Russia: non ci faremo intimidire dai missili e dai droni. La nostra determinazione nel batterci a favore della libertà e dell’indipendenza dell’Ucraina è ferma e continua”, ha detto oggi da Kyiv l’Alto rappresentante, Josep Borrell, promettendo altri aiuti finanziari e militari. “Il messaggio alla Russia è che non deve scommettere sulla nostra stanchezza”, gli ha fatto eco il ministro francese degli Esteri, Catherine Colonna. “Il futuro dell’Ucraina è nell’Ue, nella nostra comunità di libertà che si estenderà da Lisbona a Luhansk”, ha detto la tedesca Annalena Baerbock, riformulando l’Europa “dall’Atlantico agli Urali” del generale De Gaulle (1959) e quella “da Lisbona a Vladivostok” di Emmanuel Macron (2019). Dopo l’annessione illegale della Crimea, è da Luhansk che nel 2014 ebbe inizio l’occupazione russa dell’Ucraina. Secondo l’audace formula di Baerbock, gli europei sosterranno Kiyv fino alla liberazione completa dei territori ucraini e alla loro integrazione nell’Ue. Non importa il costo e il tempo necessari. “Nessun dubbio, nessuna marcia indietro, non abbandoniamo i nostri amici”, ha detto il lituano Gabrielius Landsbergis.