I repubblicani pensavano di gestire Trump. No: sono sotto assedio

L’assedio di Donald Trump al Partito repubblicano oggi conta un’altra vittima – lo speaker del Congresso, Kevin McCarthy – e una vittoria simbolica che in realtà rivela quel che Politico sintetizza perfettamente in un titolo: il Grand Old Party è “uno stato fallito”, non è in grado di fare politica né di portare avanti idee e progetti e visioni. Cerca soltanto di gestire Trump, e non ci riesce. Poiché nei parlamenti le liturgie sono importanti, il fallimento si è visto anche nella coreografia. Matt Gaetz, il deputato trumpiano che ha lanciato la mozione di sfiducia contro il suo capo McCarthy accusandolo di essere succube del Partito democratico, ha cantato la sua inutile vittoria stando seduto dalla parte dell’aula in cui siedono i democratici-nemici, senza i quali il suo minigolpe non ci sarebbe stato. Tutti i deputati repubblicani hanno votato per salvare McCarthy, tranne otto trumpianissimi e ovviamente i democratici. Così il Congresso a maggioranza repubblicana si ritrova senza speaker, deve accordarsi su un altro nome in una settimana e mette a repentaglio la discussione sul budget, facendo rischiare all’America un nuovo shutdown. Il populismo che punisce il popolo: siamo di nuovo qui.

