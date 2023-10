Rahm Emanuel, un fustigatore a Tokyo

Quando è stato nominato ambasciatore americano in Giappone, poco più di un anno e mezzo fa, non tutti credevano nella trasformazione di Rahm Emanuel in un vero diplomatico. “Ci domandavamo: come farà, lui che anche ai tempi della Casa Bianca non riusciva a dire una frase senza una parolaccia?”, racconta al Foglio chi ci ha avuto a che fare. E del resto l’ex sindaco di Chicago, ai tempi in cui era deputato dei democratici per l’Illinois, a Washington era soprannominato “Rhambo”, come il veterano della guerra del Vietnam interpretato da Sylvester Stallone: uno che sapeva come ottenere quello che voleva, e lo diceva in modo a dir poco diretto. Due gli esempi che citano tutti, ogni volta che si parla di lui: quella volta in cui inviò a un sondaggista poco clemente, invece della solita torta al formaggio che Emanuel mandava a tutti, un pesce andato a male. Oppure quando, durante lo scandalo Lewinsky nel 1998, l’allora primo ministro inglese Tony Blair si presentò al fianco del presidente americano Bill Clinton, e subito prima del discorso Emanuel disse ad alta voce al capo del governo britannico: “Questo è importante, non mandare tutto a puttane”. Era ciò che pensavano e speravano tutti alla Casa Bianca: il sostegno di Blair, in quella fase, era cruciale. Ma solo Emanuel aveva avuto il coraggio di dirlo così esplicitamente.

