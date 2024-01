Gabriel Attal primo ministro in Francia, bel colpo

Bel colpo, si direbbe. Un primo ministro di 34 (trentaquattro) anni può essere una indicazione e una soluzione insieme. Poi certo bisogna vedere, il fattore dell’età acerba per la media delle carriere politiche non è sempre premiato dalla realtà dei rapporti di forza o da altre insidie della giovinezza, e la Francia di Emmanuel Macron e del prescelto Gabriel Attal, due supergiovani del firmamento, ne ha di gatte da pelare. Basti pensare alla situazione speculare opposta, quella delle elezioni americane che si giocano, a quanto pare, tra vegliardi; circostanza priva di vere alternative perché malgrado tutto bisogna dire che i ragazzi o le ragazze che si sono messi in lizza per i governatorati o per il Senato e il Congresso non sempre hanno fornito grandi prove e spesso hanno coronato la disinvoltura di candidature innovatrici con la più tradizionale delle sconfitte ai voti. Quando ce l’hanno fatta non si sono però discostati da uno schema d’attacco giovanilistico, e una punta radicaleggiante, che aliena loro il grosso dell’elettorato e dunque altre decisive candidabilità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE