L'ape estone che protegge l'Europa al confine con Putin

Il 5 settembre del 2014, Eston Kohver, ufficiale del KaPo, il servizio di intelligence interno dell’Estonia, stava pattugliando il confine sudorientale del paese, nei pressi di Luhamaa. Lavorava sulle attività di contrabbando che in Estonia non sono soltanto un problema di commercio illegale, ma sono anche una questione di sicurezza. I servizi russi dell’Fsb tentano da sempre di coinvolgere i contrabbandieri in attività di spionaggio per ottenere informazioni importanti, dettagli che possano indebolire il vicino. Per questo i pattugliamenti sono frequenti e meticolosi. Kohver però, mentre portava a termine il suo giro lungo la frontiera, scomparve. Alcuni uomini lo circondarono, gli tirarono addosso dei fumogeni, lo aggredirono con un coltello e lo trascinarono fino all’altro lato del confine: in Russia. Nelle stesse ore, le comunicazioni radio al valico di Luhamaa furono soggette a disturbi e interruzioni. Kohver era stato rapito e il primo a confermare la sua presenza sul territorio russo fu l’Fsb.

