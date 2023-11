Il confine innevato tra le autocrazie e noi

Il confine che divide la Finlandia e la Russia è lungo 1.340 chilometri. Lungo quella frontiera si sono combattute guerre; finlandesi e russi si sono contesi chilometri, cittadini, regioni. Poi è arrivato il tempo delle prove per un cauto e gentile vicinato, fino a quando moine e gentilezze sono state impossibili da portare avanti. Dopo l’aggressione russa del 24 febbraio contro l’Ucraina lo spazio dell’Europa e dell’occidente è cambiato per sempre. La Finlandia, che si era imposta un’apparente neutralità per non indispettire Mosca, ha deciso di scrollarsi di dosso le apparenze ed è entrata nella Nato, raddoppiando di fatto il confine tra il Cremlino e l’Alleanza atlantica. La Russia si è ritrovata vicino nuove truppe, ben addestrate: un fallimento strategico. E in qualche modo doveva pur dimostrare di reagire. Come? Non con le armi, ma con degli esseri umani: i migranti. Quando le truppe di Vladimir Putin si ammassavano al confine con l’Ucraina, circolava una parola scrupolosa, che suona come uno scioglilingua geopolitico, quindi con poco senso. La proposta che in tanti avanzavano per accontentare il Cremlino era quella di procedere con la finlandizzazione dell’Ucraina, quindi, di mettere nero su bianco che Kyiv mai e poi mai, guai ai posteri, sarebbe entrata nell’Alleanza atlantica.

