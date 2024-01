Usare l'oro di Mosca contro la nostra “Ukraine fatigue”

Immaginate una villetta rimasta in piedi tra le macerie, sopravvissuta ai bombardamenti ma non all’invasione. Una luce calda è accesa in una sola stanza. C’è una rara atmosfera di festa che unisce le nove persone della famiglia. Sono tutti insieme per festeggiare un compleanno, sono tutti dei sopravvissuti. Hanno sofferto e soffrono, la loro Volnovakha è stata attaccato il 25 febbraio, la lotta per la sua libertà è durata fino al 12 marzo, da quel giorno, come disse il governatore dell’oblast di Donetsk, “Volnovakha ha cessato di esistere”. Ma loro no, i nove membri della famiglia, sono ancora vivi, hanno una tavola lunga, imbandita, i compleanni vanno avanti, gli anni si contano, si sta insieme, si ride e ogni sorriso sembra un miracolo, ogni scherzo sembra una magia. Non dura a lungo questo senso di libertà rubata all’invasione: arriva un gruppo di soldati russi, senza bussare. Il gruppo avvisa i nove che devono cedere la loro casa all’esercito russo: sotto l’occupazione non c’è privacy, gli uomini in uniforme possono piombare in casa da un momento all’altro. Non esiste proprietà privata: tutto appartiene a Mosca, ne dispone come vuole, quando vuole. In casa, uno dei nonni si oppone. Si piazza davanti a uno dei soldati e gli ordina di lasciare subito la sua casa perché non cederà mai le sue stanze all’esercito russo. Gli uomini in uniforme non ci pensano due volte: imbracciano i fucili e sterminano un’intera famiglia. Non ci sono più sopravvissuti nella villetta di Volnovakha, non ci sono più tavole imbandite o feste di compleanno. Il cenno di normalità rubata alla paura è stato stordito con nove spari. Dai territori che la Russia ha occupato le storie trapelano con difficoltà, con messaggi sporadici mandati a familiari che si trovano fuori dai territori che Mosca sta cercando di russizzare, e così sono arrivati fino a noi. Città come Volnovakha o Mariupol sono buchi neri, al loro interno Mosca ha bandito la lingua ucraina, ha imposto manuali scolastici in cui l’Ucraina viene presentata come un errore della storia e la sua cultura come una parentesi folcloristica della cultura russa. Queste città hanno subìto epidemie di malattie debellate da tempo, come il colera, a causa della presenza di cadaveri putrefatti che avvelenano il suolo e l’acqua. Il metodo applicato in questo territorio rivela l’intento principale russo: distruggere l’Ucraina, la sua lingua, la sua cultura, i suoi abitanti. Il disegno distruttore non si fermerà a questo venti per cento del territorio occupato, andrà avanti se l’Ucraina non viene aiutata a vincere. Ma Kyiv può davvero vincere? Sì. Non da sola, ma può vincere. Serve che il sostegno occidentale prosegua, che le armi arrivino, che gli aiuti umanitari non si interrompano e serve un piano per la ricostruzione. E come la mettiamo con la nostra stanchezza? Per questo c’è un antidoto: la confisca degli asset russi congelati.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE