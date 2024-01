A Davos Zelensky ricorda che i conflitti “congelati” sono persi

Volodymyr Zelensky ha iniziato con un ritornello il suo discorso al World Economic Forum di Davos: “Don’t escalate”, non intensificate la reazione, non provocate, non fate più del minimo necessario per resistere. Questo è quel che si è sentita dire l’Ucraina prima dell’invasione di Vladimir Putin e poi dopo, mentre le forze russe intensificavano eccome la loro brutalità, provocavano eccome, straziavano la resistenza ucraina in ogni modo possibile, da terra, dal mare, dal cielo soprattutto. Zelensky ha ricordato i tanti “don’t escalate” e ha spiegato che Putin però capisce soltanto l’escalation: quando le sanzioni picchiano duro, quando le armi colpiscono precise, quando mezzi russi come due aerei da ricognizione – preziosi perché in piccole quantità – vengono abbattuti sul Mare d’Azov, quando la linea del fronte resta ferma e gli ucraini non avanzano, certo, ma nemmeno i russi. Questo capisce Putin, un “predatore” che distrugge quel che non riesce a conquistare e che non si accontenterà di un conflitto “congelato”.

