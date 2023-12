158 bombe in una mattina, ecco la risposta di Putin a chi crede che voglia la pace

Questo è il bombardamento più intenso in quasi due anni di guerra ed è soltanto l’inizio di questa nuova campagna d’inverno russa. Il missile in Polonia e Zelensky al fronte ad Avdiivka

A Odessa i vigili del fuoco hanno tirato fuori dalle macerie tre cadaveri, una donna incinta ferita, due bambini di sei e otto anni maciullati, e un prete che stava celebrando messa si è messo a correre per scappare dal drone iraniano che ha bucato la sua chiesa. A Dnipro i missili russi hanno incendiato il reparto maternità dell’ospedale. A Kyiv sono piombati sui tetti dei grattacieli e di una fabbrica di munizioni. Le bombe della Russia sono arrivate anche a Leopoli, la città dell’ovest considerata il rifugio meno insicuro del paese, e hanno ucciso un uomo. Sono state prese di mira anche Kharkiv e Zaporizhzhia. E’ stato colpito un centro commerciale e una fermata della metropolitana. Ed è sempre Vladimir Putin il più bravo a smentire i suoi sostenitori in occidente secondo cui sarebbe pronto alla pace. Questa mattina Mosca ha lanciato un totale di centocinquantotto ordigni tra missili e droni esplosivi, e uno è finito in Polonia.