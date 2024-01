Abbiamo evitato l'escalation e guardate dove siamo arrivati

Forse bisognerà rivalutare, considerare di nuovo, il senso di termini come escalation e esportazione della democrazia. Per lungo tempo, ormai decenni, si è combattuta su questi due concetti-base una battaglia furiosa in occidente e negli Stati Uniti. Fin dai tempi della guerra in Vietnam alzare il livello dello scontro, del conflitto bellico e diplomatico, l’escalation, fu considerato male assoluto, uno strumento nelle mani di un imperialismo aggressivo per aggredire lo status quo o le prospettive possibili di pace in ragione di un’espansione della pura forza. Esportazione della democrazia, poi, era il quadro strategico, fallimentare per natura, si direbbe, di una strategia di cambio di regime e di contrasto radicale alle autocrazie fanatiche, il cappello neocoloniale posticcio che un mondo libero pacifico opulento voleva mettere su società incompatibili con le regole democratico-liberali della convivenza e della tolleranza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE