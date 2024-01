Il capo degli houthi vuol essere il nuovo paladino della lotta all'occidente

Abdul Malik al Houthi vuol fare l’alleato-eroe e spicca tra i partner dell'Asse della resistenza, con Hezbollah e Teheran che invece scelgono la prudenza e la "pazienza strategica". Non è probabile che basti un raid anglo-americano per fermare lo spericolato capo yemenita

Abdul Malik al Houthi, il capo degli yemeniti di Ansar Allah, sta usando questa guerra per diventare il nuovo paladino indiscusso della lotta violenta anti israeliana e anti occidentale in medio oriente. Dopo il 7 ottobre, gli alleati di Hamas che fanno parte dell’Asse della resistenza o lo dominano – Hezbollah in Libano e i pasdaran a Teheran – hanno scelto la prudenza e la “pazienza strategica”, per evitare di portarsi la guerra in casa. Al Houthi invece ha risposto all’ultimatum degli Stati Uniti scatenando martedì il più massiccio attacco nel Mar Rosso in tre mesi, e dicendo: “Io vi aspetto”.