Il numero magico delle Nazioni Unite contro Hezbollah

In Ucraina, per far finire la guerra, basterebbe che Vladimir Putin smettesse di ordinare bombardamenti e ritirasse l’esercito dal territorio occupato dal 2014 a oggi. A Gaza, per interrompere le azioni di guerra israeliane devastanti dal cielo o dalla terra, sarebbe sufficiente che i capi di Hamas liberassero gli ostaggi e si consegnassero. Ora, che tutti gli occhi guardano con inquietudine al Libano, al confine sempre più rumoroso che divide Beirut da Israele, la fine di ogni ansia legata all’inizio di un nuovo conflitto sarebbe ancora più semplice: basterebbe che la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite venisse rispettata. La risoluzione è stata sottoscritta nel 2006 e prevede che nel raggio di trenta chilometri dal confine con Israele, dal fiume Leonte in giù, non siano schierate milizie non regolari. Quindi, secondo la 1701, gli uomini di Hezbollah non dovrebbero essere dove si trovano.

