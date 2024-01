Gli americani temono la strategia israeliana su Hezbollah

Ieri Hezbollah ha pubblicato un comunicato sul martirio del proprio comandante Hassan al Tawil nel sud del Libano. Al Tawil è il miliziano più alto in grado ucciso da Israele in questa guerra e apparteneva all’unità speciale Radwan, quella che secondo Tsahal potrebbe infiltrarsi oltreconfine per replicare da nord i massacri compiuti da Hamas il 7 ottobre nel sud del paese. Una guerra con Hezbollah sarebbe diversa da quella contro Hamas: la milizia libanese ha un arsenale di 150 mila missili, di cui alcune migliaia hanno una gittata sufficiente a colpire qualsiasi punto sulla mappa di Israele. Prima i proiettili meno raffinati verrebbero lanciati in massa per saturare le difese aeree, poi quelli a guida di precisione, sparati approfittando della confusione, punterebbero ai bersagli di alto valore in giro per il paese. Nelle città israeliane le sirene suonerebbero molto più spesso, per segnalare una minaccia più spaventosa di quella rappresentata già oggi dai razzi rudimentali di Hamas. Uno scenario che non conviene a nessuno – non a Israele, non ai libanesi e neanche a tutti gli altri paesi del medio oriente secondo il portavoce del segretario di stato americano Antony Blinken, che sta facendo il suo quarto tour della regione soprattutto per scongiurare un’escalation.

