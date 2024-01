La pace che vuole Israele e la guerra che deve combattere

I sentimenti di orrore per la guerra tra Israele e Hamas e per le vittime civili innocenti che, nonostante le precauzioni da parte israeliana, comunque avvengono, non sono un monopolio di chi chiede un cessate il fuoco. Appartengono anche a chi – in primis in Israele – ritiene questa guerra terribile, ma inevitabile per poter avere in futuro una pace e che la precondizione sia la sconfitta di Hamas e la fine dell’educazione all’odio contro gli israeliani inculcato nei bambini palestinesi a partire dalle scuole elementari. Come ha scritto Emmanuel Navon, nel recente volume “La stella e lo scettro - Storia della politica estera di Israele”, edizione Giubilei Regnani, la psiche ebraica è stata plasmata dalla lettura della Torah e dai commenti che nei millenni si sono sedimentati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE