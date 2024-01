Perché il 7 ottobre ci fa ripetere ancora: “Non siete soli”

Sono passati tre mesi dalla strage compiuta da Hamas in Israele, dall’inizio di una nuova intifada globale che ha messo al centro dell’odio degli estremisti di ogni genere gli ebrei di tutto il mondo, e le due espressioni e le due frasi che andrebbero utilizzate con forza per offrire il proprio sostegno alla causa di Israele sono due. La prima frase è: mai più. La seconda frase è: non siete soli. Mai più: il mondo libero farà qualsiasi cosa, in qualsiasi contesto, in qualsiasi luogo, in qualsiasi occasione, per evitare che il popolo ebraico possa sentirsi minacciato da chi sogna di spazzarlo via dalla carta geografica, da chi sogna di uccidere un ebreo solo perché ebreo, da chi sogna di colpire gli infedeli di tutto il mondo, ebrei in primis, per il loro credo, per la loro fede, per la loro religione. Mai più. La seconda frase, meno scontata, va spiegata e declinata. Non siete soli. Non siete soli quando una donna ebrea viene presa a pugni a New York solo perché ebrea. Non siete soli quando un aereo pieno di ebrei viene assediato e assalito solo perché pieno di ebrei. Non siete soli quando un ebreo a Sydney viene colpito per dodici volte sulla testa da tre uomini solo perché colpevole di essere ebreo.

