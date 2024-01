Le attese di Israele dopo tre mesi di guerra

In Israele si aspetta. A Gaza si combatte. Tutt’attorno si strepita. La guerra tra lo stato ebraico e Hamas sta entrando nel suo quarto mese ed è inevitabile non lasciare che gli anniversari corrano via senza bilanci. A tre mesi dal 7 ottobre la differenza tra il mutato e l’immutabile si fa sempre più chiara. E’ immutata l’attesa per le famiglie degli ostaggi, che ancora sperano di vedere il ritorno di figli, madri, sorelle, padri, che dopo tre mesi di prigionia saranno persone diverse, loro sì, mutate per sempre, se ancora vive. E’ immutata l’attesa di un accordo nuovo, le novità si aspettano ogni sera, e la risposta da qualche tempo a questa parte non cambia: Hamas e il Jihad islamico si tengono stretti i cittadini israeliani come armi puntate contro Israele. E’ immutata l’intensità dei combattimenti nella Striscia di Gaza, la situazione dei civili incastrati in un territorio pericoloso che Hamas ha trasformato in bersaglio. Sono immutate le minacce contro lo stato ebraico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE