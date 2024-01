Le pene degli spiriti liberi: le conseguenze che paga chi ha deciso di sfidare Hamas

Mus'ab Hasan Yusuf, “the green prince”, il figlio del capo di Hamas in Cisgiordania, sui social è uno dei più accaniti a denunciare i crimini di Hamas. Ma può farlo solo perché vive a San Diego. “Dal 7 ottobre ho perso la maggior parte dei miei amici arabi” scrive sull’Express lo scrittore e poeta nato a Damasco, Omar Youssef Souleimane, che ha partecipato alle manifestazioni contro il regime di Bashar el Assad, ma, braccato dai servizi segreti, ha dovuto fuggire dalla Siria nel 2012. Rifugiato in Francia, Souleimane oggi pubblica con Flammarion. “Ai loro occhi, l’antisemitismo in medio oriente non dovrebbe essere rivelato agli occidentali, per non sostenere l’agenda sionista. Soprattutto nel mezzo della guerra israelo-palestinese. Molti mi hanno inviato messaggi per tagliare i ponti in seguito alla pubblicazione dei miei testi sull'odio verso gli ebrei. Sono stati pubblicati articoli in arabo in cui si spiegava che voglio essere famoso, che voglio soldi, che sono un traditore. La cosa più triste è che con alcuni di questi ex amici abbiamo manifestato insieme contro il regime in Siria. Sono stati miei compagni nella rivoluzione siriana, sanno benissimo che demonizzare Israele è una parte essenziale della propaganda del regime per restare al potere, uno spaventapasseri destinato a spaventare la popolazione”. Dopo il 7 ottobre, Souleimane è stato minacciato sui social. "Lo troverò e gli distruggerò la faccia", ha detto su Facebook un giornalista arabo che vive in Francia. “Ho ricevuto insulti in francese e in arabo, semplicemente per aver detto una verità che tutti conoscono. Sappiamo bene che la parola ‘ebreo’ è un insulto in medio oriente. Sappiamo che più di 800mila ebrei vivevano nei paesi arabi prima della creazione di Israele e che ne restano solo poche decine di migliaia, nonostante vi abbiano vissuto per secoli”.

