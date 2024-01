"Israele si batte su sette fronti, ma l'ottavo deciderà la guerra". Parla Yossi Kuperwasser 

Le parole di Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano, sono risuonate come pietre. In un intervento alla Commissione parlamentare per la sicurezza e la difesa, il ministro ha dichiarato che Israele è attaccato su sette fronti e che su sei di essi ha già reagito. “Siamo stati attaccati da Gaza, Libano, Siria, Cisgiordania, Iraq, Yemen e Iran. Abbiamo reagito e operato contro sei di quei fronti”. Ma per Yossi Kuperwasser, l’ex brigadiere generale dell’esercito direttore dell’unità di ricerca dell’intelligence militare israeliana, c’è un ottavo fronte non meno decisivo: “Come nel 1948 fummo attaccati da sette eserciti” dice Kuperwasser al Foglio. “L’ottavo fronte è l’arena internazionale, con la delegittimazione di Israele, e non è meno importante del fronte militare. C’è un tentativo di convincere Joe Biden a fermare Israele. Finora non è stato un successo, ma potrebbe averlo”.

