Le operazioni e le fonti leggendarie dell'ex capo del Mossad Zvi Zamir

“La ditta firmerà il contratto oggi, verso sera. E’ il contratto con le stesse clausole che conosciamo. Si sa che domani è festa”. Era festa, lo Yom Kippur, ma il messaggio voleva dire altro: domani ci attaccheranno. Il giorno sacro era il momento perfetto e il capo del Mossad che inoltrò questo testo dopo aver incontrato una delle sue fonti più affidabili e più controverse che riferiva dell’attacco congiunto di Egitto e Siria contro Israele, sapeva che già era tardi. Il capo del Mossad si chiamava Zvi Zamir, è morto ieri a novantotto anni portandosi dietro segreti profondi del suo paese e macchie che non si potevano cancellare, come quella relativa all’inizio della “festa”. Il problema nella guerra del Kippur, fu che quella fonte prodiga di dettagli aveva già parlato di un attacco imminente qualche mese prima, ma non era avvenuto. A ottobre, quando la fonte chiese un nuovo incontro con Zamir, il governo di Golda Meir e il suo ministro della Difesa Moshe Dayan rinfacciarono al capo del Mossad quel preavviso fallito, si fidavano poco di un uomo che altro non era che il genero infastidito dell’ex presidente egiziano Nasser, ed erano impensieriti per la tenuta politica del loro governo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE