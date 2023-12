Il generale pasdaran ammazzato a Damasco e la "linea rossa"

Il giorno di Natale la televisione di stato iraniana ha interrotto le trasmissioni all’improvviso per dare una notizia: “L’entità sionista ha ammazzato il nostro generale Sayyed Razi Mousavi in un sobborgo a sud di Damasco”. Mousavi è la più prominente autorità militare iraniana uccisa in un attacco da quando, quasi esattamente quattro anni fa, un drone americano aveva incenerito il convoglio su cui viaggiava il generale Qassem Suleimani, il capo delle operazioni dei pasdaran all’estero e l’uomo che ha ideato il “nuovo impero persiano”. Un impero che non ha bisogno di modificare le carte geografiche e non vive di conquiste vere e proprie ma è pensato così: “Teheran è un sole” attorno al quale ruotano “una serie di pianeti” che da quel sole dipendono, i pianeti sono gli ex ribelli che in Yemen hanno conquistato la capitale, le milizie sciite in Iraq, Hezbollah in Libano e la dittatura di Bashar el Assad in Siria. Mousavi aveva aiutato Suleimani a rendere concreta questa ambizione, che avrebbe permesso a Teheran di tenere il medio oriente in bilico e fare sempre la guerra senza mai dichiararne una. Senza il lavoro dei due generali oggi Hezbollah non potrebbe minacciare Israele con l’apertura di un altro fronte del conflitto a nord e gli houthi yemeniti di Ansar Allah non sarebbero in grado di mandare nel panico il commercio globale bloccando il Mar Rosso.

