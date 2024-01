La guerra di Gaza arriva a Beirut. Israele uccide un leader di Hamas

Intorno alle sei del pomeriggio ora locale, il leader palestinese Saleh al Arouri e almeno altre cinque persone sono state uccise da un’esplosione in un ufficio di Hamas, nella periferia meridionale di Beirut. Dahiyeh è un quartiere a sud della capitale libanese ed è noto per essere una delle roccaforti del gruppo sciita Hezbollah. Si tratta di una zona residenziale e commerciale, ricostruita dopo essere stata pesantemente bombardata da Israele nel corso della guerra del Libano del 2006. A partire dal 7 ottobre, lanci di razzi, droni, tentativi di incursione via terra si sono succeduti lungo il confine meridionale tra i due paesi. Per proteggere la popolazione, Israele e Hezbollah hanno ordinato le evacuazioni di una serie di abitazioni in via precauzionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE