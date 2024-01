Israele ritira alcuni soldati da Gaza, non è la fine della guerra

C'è un modo per far finire gli scontri subito e basta un "sì" di Hamas per liberare gli ostaggi in cambio di una tregua. Cosa fa capire che il conflitto si sta allargando e non è più soltanto lo scontro tra Israele e i terroristi della Striscia

C’è un modo per fermare immediatamente i combattimenti a Gaza, basta che Hamas accetti l’accordo proposto da Israele e i suoi alleati per il rilascio degli ostaggi in cambio di una tregua. Finora i terroristi della Striscia non hanno accettato, nonostante la mediazione dei qatarini e degli egiziani, e oggi una delegazione israeliana è andata ancora una volta al Cairo per parlare di un nuovo accordo, di una nuova via per liberare gli oltre centoventi prigionieri nelle mani di Hamas e del Jihad islamico. Quella che era iniziata come una guerra di un paio di mesi, sta diventando un conflitto lungo, esteso, che ha bisogno di ritmi differenti.