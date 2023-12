Biden fa pressione su Bibi per i fondi all'Anp, ma Israele non ne vuole sapere. I controlli necessari

L’ennesimo scoop di Barak Ravid, il giornalista di Axios più informato sui rapporti tra gli Stati Uniti e Israele, ha rivelato che c’è stata, una settimana fa, una conversazione di quarantacinque minuti molto difficile tra il presidente americano, Joe Biden, e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu: “frustrante”, la definisce un funzionario statunitense. A chiuderla in modo brusco è stato Biden, quando ha insistito affinché il governo di Israele trasferisca all’Autorità nazionale palestinese la parte di introiti fiscali che raccoglie per suo conto e che sono un entroito decisivo per la disastrata economia dell’Anp. Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, Gerusalemme aveva sospeso i trasferimenti, ma poi aveva detto che li avrebbe riattivati, tranne quelli destinati a Gaza, quindi ad Hamas.

