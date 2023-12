Perché Erdogan è rimasto (quasi) l'unico leader della regione a difendere così tanto Hamas

Israele “parla male di Hitler, ma che differenza c’è con Hitler? Finiranno per farcelo rimpiangere, Hitler. Quel che fa Netanyahu è meno grave di quel che ha fatto Hitler? No, non lo è”, ha detto ieri il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, definendo Israele “uno stato terrorista” e invitando tutti gli intellettuali e gli accademici ostracizzati per le loro opinioni sui “crimini di guerra” a Gaza ad andare in Turchia, dove troveranno l’accoglienza che meritano. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha risposto che Erdogan, “che commette un genocidio contro i curdi”, che mette in galera i giornalisti che si oppongono “al suo regime”, è “l’ultima persona che può farci la morale” mentre combattiamo “l’organizzazione terroristica più brutale e oscena del mondo, Hamas-Isis, che ha commesso crimini contro l’umanità e che Erdogan ha elogiato, ospitando i suoi leader” in Turchia.

