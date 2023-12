Le controversie su Sigrid Kaag, nominata dall'Onu per aggiustare il meccanismo rotto degli aiuti a Gaza

Sigrid Kaag, ministra e diplomatica olandese, è stata nominata dal segretario generale dell’Onu António Guterres come coordinatrice degli aiuti umanitari e della ricostruzione a Gaza, un ruolo che è stato istituito dall’ultima risoluzione del Consiglio di sicurezza, approvata una settimana fa con l’astensione – non il veto – degli Stati Uniti. La Kaag dovrà “agevolare, coordinare, monitorare e verificare le consegne di aiuti umanitari a Gaza” e costruire “un meccanismo” che acceleri queste consegne, coinvolgendo anche gli altri paesi della regione. Secondo gli ultimi dati a disposizione forniti dalle Nazioni Unite, mercoledì sono entrati 92 camion carichi di aiuti dal valico di Rafah, nel sud Striscia di Gaza; nello stesso giorno sono usciti 264 cittadini stranieri da Gaza. Il numero dei convogli di mercoledì è in linea con la media giornaliera della settimana precedente che è considerata insufficiente per soddisfare le necessità di base dei civili palestinesi che sono sotto i bombardamenti incessanti delle forze israeliane. Il compito della Kaag è aumentare questa media, ma il portavoce del governo israeliano Eylon Levy le ha ricordato: “Israele ha una capacità in eccesso per ispezionare i camion per controllare il traffico di armi di Hamas e non pone alcuna restrizione alla consegna di aiuti umanitari a Gaza. Le agenzie dell’Onu fanno fatica a distribuire gli aiuti al ritmo con cui Israele fa le ispezioni, per questo il valico di Kerem Shalom (riaperto il 17 dicembre, ndr) è stato chiuso su richiesta dell’Onu a causa di problemi logistici dal lato di Gaza del valico”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE