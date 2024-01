Un drone uccide un capo di Hamas a Beirut

Settimane fa il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva dato ordine al Mossad di uccidere, ovunque si trovassero, i leader di Hamas. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, aveva ripetuto che tutti i capi dell’organizzazione terroristica avevano il tempo contato e la lotta contro di loro non conosceva confini. Un drone israeliano è volato fino alla periferia di Beirut, nel quartiere Dahiyeh, e ha ucciso almeno quattro persone prendendo di mira un ufficio dell’organizzazione. Tra le vittime c’era anche Saleh al Arouri, tra i membri fondatori di Hamas, responsabile delle attività terroristiche in Cisgiordania. A lui alcuni canali telegram si riferiscono come “Engineer Tufan al Aqsa”, ingegnere dell’attacco del 7 ottobre. La mattina di quel giorno era stato ripreso in un video mentre con altri membri dell’organizzazione pregava dopo il massacro nei kibbutz israeliani al confine con la Striscia di Gaza. In sua compagnia, a guidare la preghiera c’era Ismail Haniyeh, uno dei leader più influenti, capo delle negoziazioni, trasferitosi in Qatar: al Arouri era il suo vice. Fino a questo momento, Israele non era riuscito a colpire personalità di questo livello, nel 2018 gli Stati Uniti avevano posto una taglia da cinque milioni di dollari su Arouri e secondo alcune fonti libanesi, nell’attacco sarebbero stati uccisi altri importanti membri di Hamas, forse anche Khalil al Haya, vice di Yahya Sinwar, al quale Israele sta dando la caccia dentro alla Striscia di Gaza. Se così fosse, Israele avrebbe eliminato in un solo colpo due figure apicali dell’organizzazione. Il messaggio di Israele è chiaro, se le operazioni a Gaza non sono sufficienti a mettere alle strette la leadership di Hamas, l’intelligence è determinata a colpire chi prende le decisioni: anche chi finora si è ritenuto al sicuro tra capitali di paesi amici, adesso deve percepire il pericolo. E se finora questa era soltanto una minaccia, dopo l’attacco di oggi, è un rischio serio per tutti i capi di Hamas che tra Beirut, Doha e Ankara mantengono fili diretti con la guerra. Finora per ottenere qualcosa durante i negoziati, Israele aveva intensificato i bombardamenti dentro alla Striscia, adesso, vista la ritrosia di Hamas ad accettare un accordo per liberare gli ostaggi, Israele ha deciso di modificare le sue azioni, di colpire chi prende le decisioni con operazioni rischiose fuori dai confini.

