Il coraggio di difendere Israele

Sono passati tre mesi dal giorno in cui la libertà di un ebreo di essere ebreo è stata nuovamente violata, come ai tempi dei rastrellamenti nazisti, come ai tempi dei pogrom russi. Sono passati tre mesi dal giorno in cui un gruppo di terroristi ha compiuto con orribile ferocia un attacco senza precedenti contro centinaia di bambini inermi, donne, uomini, anziani d’Israele, “ignobile oltre ogni termine, nella sua disumanità”, come ha ricordato Sergio Mattarella. Sono passati tre mesi dal giorno in cui Israele ha dovuto ricordare al mondo perché difendere il diritto dello stato ebraico a esistere, a resistere, a difendersi e a reagire significa difendere la libertà non solo di Israele ma dell’intero occidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE