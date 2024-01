Ha ceduto la diga di Harvard: si è dimessa la rettrice Claudine Gay

Non era il primato che ci si aspettava. Appena sei mesi fa era stata scelta come prima donna di colore e seconda donna a guidare Harvard, ma la sua sarà soprattutto ricordata come la presidenza più breve della storia dell’Università. Claudine Gay si è dimessa. Lo ha comunicato l’università, che fino a ieri ha continuato a difenderla. Poche settimane fa il board di Harvard aveva diffuso un comunicato di sostegno “alla leadership della presidente Gay” confermando “la fiducia nel fatto che sia la leader giusta per aiutare la nostra comunità a guarire e ad affrontare le gravissime questioni sociali che stiamo affrontando”. È una sconfitta clamorosa per tutta l’università. Le dimissioni di Gay arrivano al culmine di crescenti accuse di plagio per i suoi lavori scientifici, inizialmente smentite dall’Università e poi parzialmente ammesse, che sono spuntate fuori dopo l’indignazione per l’incapacità di dare risposte alla montante ondata di antisemitismo nel campus.

