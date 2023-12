L'antisemitismo nei campus e il picco della cancel culture. Intervista a Greg Lukianoff

Quali sono le eccezioni al free speech? Dati alla mano, il presidente di Fire (Foundation for Individual Rights and Expression) ci spiega l’ipocrisia delle università americane, il picco forse raggiunto della cancel culture nelle accademie e il nuovo rischio: i giovani professori

“Ormai è molto chiaro che c’è un problema di antisemitismo nell’istruzione universitaria, concentrato in particolare nelle scuole d’élite”, dice al Foglio il giornalista e avvocato Greg Lukianoff. Da tempo Lukianoff, presidente di Fire (Foundation for Individual Rights and Expression), si occupa di libertà di espressione, di cancel culture e del declino delle università statunitensi. Più di dieci anni fa ha scritto il libro “Unlearning Liberty: Campus Censorship and the End of American Debate”, dove analizza l’erosione della libertà di parola e di pensiero nelle più prestigiose università americane, nelle quali oggi si grida “Intifada”.