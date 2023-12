Caro Papa, la guerra giusta esiste

Spiace molto per Papa Francesco, ma l’anno che si chiude non ha dimostrato, come sostenuto dal Santo Padre, che la guerre giuste non esistono ma semmai ha dimostrato l’esatto contrario. Qualche settimana fa, lo ricorderete, il Papa ha detto in una telefonata con il presidente israeliano Isaac Herzog che “è vietato rispondere al terrore con il terrore” (sottinteso: terroristi di là, terrorismo di qua). Qualche mese prima il Papa, che già l’anno scorso aveva detto che la guerra in Ucraina era conseguenza del fatto che la Nato aveva “abbaiato alle porte della Russia”, aveva elogiato il passato imperialista del paese guidato da Putin durante una videoconferenza con giovani cattolici russi, costringendo l’arcivescovo Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, a sottolineare il “grande dolore” provocato dalle parole del Papa che ha elogiato “il peggior esempio dell’estremo imperialismo e nazionalismo russo, che è la vera causa della guerra in Ucraina”.

