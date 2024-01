La tv turca trasmette la narrazione antisemita di Erdogan

Il presidente turco usa le telenovelas per legittimare il suo potere e creare un legame con i leader del passato. Da Abdülhamid II a Saladino, la rievocazione dell’antisemitismo per sedurre il mondo musulmano

Al di là della propaganda a uso e consumo interno per tenere cementato attorno al suo partito e alla sua persona l’elettorato conservatore-islamista, vi è un fattore, molto rilevante, per comprendere cosa spinga Recep Tayyip Erdogan a riportare a zero, dopo appena un anno dalla riconciliazione, le relazioni con Israele. È la sua fascinazione per il sultano della tarda epoca ottomana, Abdülhamid II che regnò per 33 anni, fino alla sua deposizione da parte della rivoluzione dei Giovani Turchi del 1908. Il “Grande Sovrano” (“Ulu Hakan”), venerato da Erdoğan e dalla generazione di islamisti di cui lui fa parte, si oppose alla fondazione dello stato ebraico nella provincia ottomana della Palestina, come proposto dal Congresso sionista mondiale all’inizio del XX secolo.