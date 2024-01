L'effetto della rivendicazione dello Stato islamico sulla guerra contro Israele

Il giornale iraniano Jam-e jam ieri mattina era uscito con una pagina in ebraico, che conteneva un avvertimento: “La vendetta arriverà”. Era riferito agli attentati di Kerman, alle due esplosioni che hanno fatto quasi cento morti tra la folla radunata attorno alla tomba del generale Qassem Suleimani. Con la scritta in ebraico, il quotidiano voleva addossare la responsabilità degli attacchi a Israele, ben sapendo che quello che era successo alla tomba di Suleimani non portava la firma dello stato ebraico: conosce bene i metodi dell’intelligence israeliana quando colpisce nel suo territorio e non lascia bombe in mezzo a posti affollati. A qualche ora di distanza lo Stato islamico, invece, ha rivendicato le due esplosioni in Iran, mostrando foto e nomi dei due terroristi, poi ha invitato a colpire gli ebrei ovunque, perché non c’è differenza tra gli “ebrei di Palestina” e gli ebrei in giro per il mondo, ha chiamato a raccolta contro i nemici comuni dell’islam: Israele, Stati Uniti, Iran e Hezbollah. Lo Stato islamico ha messo il suo sigillo sulla causa palestinese, facendone una questione religiosa e non di territorio. In qualche stanza del potere iraniano, probabilmente il regime sperava che questa rivendicazione non arrivasse mai, che le due esplosioni e le 84 morti potessero permettergli di portare avanti le minacce vaghe in caratteri dell’alfabeto ebraico per continuare ad aizzare le altre forze che si muovono contro Israele, unendole nell’unico fronte dell’Asse della resistenza, che adesso lo Stato islamico vuole delegittimare: non a caso ha colpito la tomba di Suleimani, autore di questa alleanza che circonda Israele.

