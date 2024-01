Israele nella bufera identitaria

Molti sospettano che il pericolo di un allargamento della guerra da Gaza all’intera regione mediorientale, compreso l’Iran, non è affatto scongiurato. Alcuni pensano che non sia un rischio imminente perché questa deflagrazione, che riproporrebbe come un incubo la prospettiva di un conflitto generalizzato tra i grandi e decisivi attori del mondo, come la Cina, la Russia, gli Stati Uniti e il loro circuito di alleanze, non è per il momento nell’interesse né degli Ayatollah né di Israele. Si resta appesi un paio di volte a settimana ai lunghi, brodosi, insidiosi e lucidi discorsi del capo Hezbollah, Nazrallah, per saggiare la situazione e valutare il futuro militare e politico di un’area incandescente, in preda a un grande incendio, un complesso di forze fazioni e paesi che vive in un sentimento di odio reciproco senza apparente riscatto sul piano della diplomazia, degli interessi di stato. Come cerco di dire tra poco, l’interesse di uno stato è una cosa, l’istinto di sopravvivenza di un popolo è un’altra cosa.

