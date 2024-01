Un mondo capovolto: Israele imputato alla Corte dell'Aia  

62 anni dopo il processo contro Adolf Eichmann, uno degli architetti dell’Olocausto, la prossima settimana gli avvocati del governo israeliano saranno nuovamente alle prese con un’accusa di genocidio, ma questa volta come imputati e non come accusatori. Israele è furioso per l’accusa a cui dovrà rispondere alla Corte di giustizia internazionale. A rappresentare Israele, Malcolm Shaw, l’esperto inglese di genocidio e diritto internazionale. La Corte dell’Aia baserà il suo giudizio sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio del 1948, alla quale Israele ha aderito non appena lo stato ebraico è stato istituito perché la convenzione è stata scritta sulla scia dell’Olocausto, nella speranza di prevenire un altro genocidio. Funzionari israeliani sostengono che l’accusa di genocidio è troppo perché uno stato nato sulle ceneri dell’Olocausto e che ha appena subito la peggior strage di ebrei dall’Olocausto possa ignorarla.

