Niente Sudafrica per Putin. Tarfusser ci spiega come funziona la Corte penale internazionale

“Sin da quando è stata avanzata l’ipotesi di un viaggio di Putin a Johannesburg ho sostenuto che difficilmente si sarebbe realizzato”. A parlare è il sessantanovenne altoatesino Cuno Jakob Tarfusser, giudice della Corte penale internazionale (Cpi) dal 2009 al 2019 e oggi sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano. In una conversazione con il Foglio illustra le ragioni per le quali il presidente russo ha deciso di non recarsi al summit dei paesi Brics in programma in Sudafrica a fine agosto. Su Putin pende, infatti, un mandato di arresto per crimini internazionali legati all’invasione dell’Ucraina, spiccato il 17 marzo proprio dalla Cpi. Pretoria aveva chiesto al Cremlino che il presidente rinunciasse alla visita, pena la cattura. Il Sudafrica è uno dei 123 stati aderenti allo Statuto di Roma e su di esso grava l’obbligo di collaborare con la Corte nelle proprie azioni giudiziarie; in particolare, la Cpi, che ha sede all’Aja, può presentare a uno stato parte, nel cui territorio si trovi la persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna.

