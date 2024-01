Il 7 ottobre, un giorno intero di Shoah

Shir, una bambina incontrata in uno degli alberghi dove sono stati trasferiti gli sfollati dei kibbutz del sud d’Israele, mi ha detto: “Il 7 ottobre siamo stati vittime di una Shoah. Soltanto per un giorno, ma è stato un giorno intero di Shoah”. Shir è stata fortunata: la sua casa non è stata data alle fiamme e i suoi genitori non sono stati uccisi, ma per dare voce al trauma che porta dentro di sé da tre mesi, Shir è andata ad attingere dall’immaginario collettivo ebraico, l’emblema del male assoluto. Shir non è stata l’unica a tracciare l’analogia tra la Shoah e il massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre contro i civili nel sud d’Israele; lo hanno fatto per primi il presidente Biden e il premier Netanyahu, poi in Israele anche storici e giornalisti hanno contravvenuto quello che è stato per anni l’imperativo a considerare la Shoah come un evento unico e senza precedenti nella storia del popolo ebraico e dell’umanità intera.

