Il nuovo Saladino: Sinwar, il capo di Hamas

"È la persona più crudele che abbia mai conosciuto, pensa tutto il tempo a come uccidere gli ebrei, ha occhi da assassino, non è uno psicopatico, ma un uomo molto religioso che conosce tutto il Corano e non lascerebbe mai Gaza se non da morto. Durante gli interrogatori mi disse che la cosa migliore era uccidere ebrei con il machete e il 7 ottobre hanno usato i coltelli. Gli chiesi: ‘Hai 28 anni, perché non ti fai una famiglia?’. Lui mi rispose: ‘Hamas è mia moglie, Hamas è mio figlio’. Penso di essere arrivato a conoscerlo meglio di sua madre dopo 180 ore di interrogatorio”.

