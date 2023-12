L'antifascismo da loggione

Nel 2023 c’è il loggionista antifascista che sfida intrepido il ritorno del bieco ventennio incarnato dal pizzetto di Ignazio La Russa. Nel 1960 c’erano invece i portuali genovesi in piazza, armati di ganci da lavoro, che si scontravano con la polizia per impedire il congresso del Msi, il partito neofascista entrato nella maggioranza del governo presieduto da Fernando Tambroni. Ne seguirono tumulti, arresti, “morti di Reggio Emilia”, prodromi insurrezionali. Trovare la differenza: nel caso del loggionista antifascista il seguito si è materializzato solo nella goffaggine di due funzionari di polizia che hanno chiesto all’eroe i documenti e in una no stop televisiva dell’eroe con invito unificato in tutti i talk della giornata e il giubilo twittarolo del Pd. La storia dell’allarmismo antifascista a fascismo finito contiene mille cose, o forse solo due: la serietà e la frivolezza, il peso di una vicenda sanguinosa e il brivido trasgressivo a una prima della Scala, in diretta su Rai 1. La tragedia e la farsa, come sempre. O l’operetta, se vogliamo restare nei dintorni del loggione.

