Fra arresti per terrorismo e rassicurazioni, in Germania picchiato ebreo con la kippah

Le autorità tedesche hanno arrestato quattro membri di Hamas accusati di pianificare un attacco alle istituzioni ebraiche. Il procuratore federale tedesco ha detto che uno degli uomini, agendo su ordine dei leader di Hamas in Libano, aveva iniziato in primavera a cercare un deposito di armi che l’organizzazione aveva clandestinamente assemblato in passato. Le armi dovevano essere portate a Berlino fino a quando non potessero essere utilizzate in un possibile attacco contro le istituzioni ebraiche in Europa. Gli arresti segnano la prima volta dall’inizio della guerra di Gaza che le autorità affermano di aver scoperto un complotto di Hamas per colpire l’Europa. L’inchiesta coinvolge anche l’Olanda, mentre la Danimarca arresta una cellula simile e in Austria un arresto per un piano di attentato alla sinagoga di Vienna. Nel frattempo, gli attacchi contro i residenti e le istituzioni ebraiche sono aumentati vertiginosamente in tutta Europa.

