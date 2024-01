I piani di Putin per il 2025

Il presidente-candidato Vladimir Putin non sta investendo molto nella campagna elettorale per il voto che si terrà il 17 marzo. Non dovrà sforzarsi in dibattiti con gli altri candidati, cosa che non fa dal suo secondo mandato, non ha previsto volantini o simboli. Per il momento non c’è neppure uno slogan, ma appare qualche manifesto. Il giornalista della Bbc Steve Rosenberg ha notato che su alcuni cartelloni elettronici a Mosca è apparsa una foto di Putin affiancata da una vecchia frase: “I confini della Russia non finiscono mai”. Nel 2016, il presidente russo aveva domandato a uno studente appassionato di geografia dove finisse il territorio della Russia. Diligentemente, il ragazzo aveva risposto: “Allo stretto di Bering”. Putin lo aveva corretto, suggerendo che i confini russi non finiscono mai: Mosca difende i russi dovunque si trovino. Due anni prima dell’incontro tra lo studente e il presidente, era iniziata la guerra nel Donbas e la Crimea era stata annessa proprio nel nome della difesa dei russi ovunque essi si trovino.

Da allora Putin non ha cambiato idea, il confine è un concetto da estendere a piacimento e andrà sempre alla ricerca di russi da salvare per giustificare una guerra.

