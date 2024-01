In Polonia il PiS trasforma in spettacolo l'arresto di due politici

Piazza Pilsudski a Varsavia sembra fatta apposta per essere riempita. Enorme, spaziosa, grigia, è il posto delle commemorazioni. Quando si chiamava piazza della Vittoria, nel 1978, ospitò la prima visita all’estero di Giovanni Paolo II. Siccome i polacchi arrivati erano tantissimi, le telecamere della censura atea di stato evitavano di inquadrare la piazza. Nel 2010, in piazza Pilsudski è stato costruito anche il monumento per commemorare la tragedia di Smolensk, in cui morì nel 2010 l’ex presidente Lech Kaczynski, fratello dell’attuale leader del PiS, Jaroslaw. Il monumento è una scala grigio scuro, che Jaroslaw in questi anni di governo del PiS ha fatto sorvegliare giorno e notte, al caldo e al freddo. Ieri si è recato con altri esponenti del partito a commemorare la strage e ad accoglierlo c’erano sostenitori e oppositori. L’argomento di conversazione a piazza Pilsudski non era tanto la tragedia del 2010, era piuttosto l’arresto avvenuto martedì di due politici del PiS, l’ex ministro dell’Interno Mariusz Kaminski e il suo vice Maciej Wasik, condannati per abuso di ufficio nel 2015, graziati dall’allora e attuale presidente Andrzej Duda. I due sono stati arrestati mentre si trovavano nel palazzo del presidente, non lontano da piazza Pilsudski. Si erano trattenuti dopo un pranzo con il presidente e compagno di partito, in un posto in cui non credevano sarebbero stati raggiunti dalla polizia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE