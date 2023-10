Le elezioni polacche dimostrano che la Polonia è una democrazia matura

Varsavia dalla nostra inviata. Spesso i grandi cambiamenti in Europa iniziano dalla Polonia. Lech Walesa, il leader di Solidarnosc e della rivoluzione che investì tutto il paese più di trent’anni fa, lo ripete ogni volta che può: la prima spallata al Muro di Berlino l’ha data Danzica, quindi lui, quindi i suoi concittadini. Domenica è successo che i polacchi, quelli che trent’anni fa erano già adulti, ma soprattutto i figli e i nipoti, si sono messi pazientemente in fila davanti ai seggi, hanno atteso con le borse termiche e le tazze di té in mano in un giorno di freddo il loro turno per votare. Ed è successo che quel voto è una conferma di quanto la democrazia polacca sia matura e di quanto loro, i polacchi, cittadini e opinione pubblica, ci tengano a preservarla, come fanno da trent’anni a questa parte. E’ successo che nonostante la televisione di stato sia diventata una litania propagandistica sui pericoli portati dall’Unione europea, dai migranti, dalla Germania, e da Donald Tusk, l’agente segreto di Berlino, in tanti hanno scelto di preservare le loro orecchie e hanno votato contrariamente a quanto TvP, la Rai polacca soprannominata TvPiS, continuasse a suggerire da anni e con un’insistenza incalzante nelle ultime settimane. E’ successo che Donald Tusk ha vinto pur arrivando secondo, posizione che per lui, da maratoneta esperto che corre a ogni latitudine e temperatura, non era mai stata così tanto gradita. Lo spoglio più lento del previsto ha confermato gli exit poll che indicavano un vincitore troppo solitario per poter governare e sprovvisto di alleati: il PiS ha vinto ma non ha abbastanza numeri né alleati collaborativi a cui appoggiarsi perché Konfederacja, il partito di estrema destra che qualche mese fa sembrava pronto a diventare il terzo più votato del paese, si è fermato al 7 per cento e a una manciata di deputati da portare in Parlamento, insufficienti ad aiutare il PiS a formare il terzo governo consecutivo in otto anni.

