La Polonia si mette in fila per votare

Varsavia, dalla nostra inviata. Il meteo non è un fattore secondario quando si tratta di votare in Polonia, la pioggia può essere un dirimente: se piove, si resta a casa. Non piove oggi a Varsavia, è fresco e le file fuori dai seggi sorprendono molto i varsaviani, che prendono il loro posto, ordinati, e aspettano di entrare. Ci sono famiglie, amici, qualcuno si è portato i cani. Qualcuno decide di andare a votare vestito con i colori della bandiera polacca. La sfida questa volta sta anche nei numeri dell’affluenza, c’è un dato da battere, quello del 1989, quando Solidarnosc poté partecipare alle prime elezioni. Due signore anziane uscite dal seggio aperto dentro al Palazzo della Cultura e della Scienza si reggono l’una all’altra, scrutano la fila con aria di soddisfazione. Vivono non distanti dall’edificio che Stalin offrì in sgradito regalo alla città e dicono che tutta quella gente è “incredibile”. Loro c'erano nel 1989 e si lamentano del fatto che pure allora i polacchi votarono in pochi: hanno ragione, l’affluenza non è mai stata molto alta durante le elezioni in Polonia. “Siamo per il cambiamento, fa bene. Non è possibile che prima un fratello e poi un altro, hanno fatto di tutto, presidenti e premier”, dicono senza nominare i fratelli Kaczynski, l’ex presidente Lech morto durante l’incidente aereo del 2009 e il leader del Pis Jaroslaw. Le due signore non danno alla parola “cambiamento” un colore, un aggettivo, ma ripetono che per il bene della Polonia è il momento, dopo otto anni, di dare un segnale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE