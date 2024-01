Sunak guida il blitz contro gli houthi e va a Kyiv a siglare l'accordo sulla sicurezza di oggi e di domani

Nella notte tra giovedì e venerdì, il premier britannico Rishi Sunak ha riunito ministri e militari, ha dato assieme agli Stati Uniti il via all’operazione missilistica di “autodifesa” contro gli houthi yemeniti che hanno fatto negli ultimi cento giorni 24 attacchi contro obiettivi occidentali nel Mar Rosso, e poi è arrivato a Kyiv dove ha firmato un accordo di sicurezza bilaterale che resterà in vigore fino a quando l’Ucraina non entrerà nella Nato.

