Come fa Olaf Scholz a sembrare così tranquillo

Tori e manifestazioni, manifestazioni e tori: guardando le immagini che arrivano dalla Germania, la sintesi è questa. I tori sono i Taurus Kepd-350, missili aria-terra a lunga gittata e tecnologia stealth che li rende difficili da intercettare, prodotti dalla Germania in una joint venture con la Svezia: Berlino li aveva promessi all’Ucraina, ma poi non li ha consegnati e questa settimana al Parlamento tedesco la coalizione semaforo al governo ha votato contro una mozione dei cristianodemocratici per l’invio. Come era accaduto con i carri armati Leopard, i tori delle immagini non sono i missili, ma tori inferociti, tori in corsa, tori pronti a spianare mezzi militari russi, tori decisi ad andare in Ucraina ad aiutare la difesa degli ucraini, se solo il cancelliere Olaf Scholz lo permettesse: liberate il toro. Poi ci sono le manifestazioni: quelle degli agricoltori, che stanno crescendo in tutta Europa e che nascono, almeno in Germania e nell’epicentro francese, dall’aumento del prezzo del gasolio agricolo; e le grandi manifestazioni contro l’estremismo di destra che si sono tenute nel fine settimana e che hanno portato il dibattito a un nuovo livello: si possono bandire i partiti politici legati al nazismo? O più in generale: quanto è democratico abolire un partito? La discussione è più sofisticata di così ma non bisogna dimenticare che avviene – proprio come quella sui tori – in un momento di grande impopolarità di Olaf Scholz, con la destra estrema che si risolleva in Germania (soprattutto dell’est, dove si vota a settembre) e in tutta Europa (dove si vota a inizio giugno). Ogni settimana si forma una nuova teoria su come il cancelliere sarà costretto alle elezioni anticipate o dai suoi compagni di coalizione o dall’opposizione cristianodemocratica o dagli agricoltori o da qualche altro impiccio. E quel che stupisce, ancora e ancora, è la calma di Scholz, quasi non fosse per nulla preoccupato: è deciso a fare per l’Ucraina quel che gli altri europei non fanno; è deciso a fare per Israele quello che gli altri europei non fanno; è deciso a gestire la crisi fiscale e la recessione, queste sì ben più profonde e forse vere degli allarmi sull’imminente caduta del governo.

