Quanto vuole essere alta l'onda delle destre sull'Ue

Ursula von der Leyen è arrivata a Parigi con il suo sorriso migliore, perché entro una manciata di giorni deve ufficializzare la propria candidatura alla guida del Ppe e soprattutto per un secondo mandato come presidente della Commissione europea. E’ il momento della conta e quindi degli enormi sorrisi, con la consapevolezza che le rassicurazioni di oggi non garantiranno notti serene quando effettivamente l’Europa che esce dal voto del 6-9 giugno dovrà prendere forma. Von der Leyen sta facendo i suoi calcoli, e quindi anche le sue promesse, nel momento “onda nera” della campagna elettorale europea, cioè quando le destre estreme sono molto avanti nei sondaggi e si ripropone la domanda: si tiene il cordone sanitario attorno a questi partiti che hanno un’ispirazione evidentemente antieuropea o stanno diventando troppo grandi per essere ignorati e vanno coinvolti? La risposta non è decisa da un singolo, ma nella fase di corteggiamento – un corteggiamento collettivo e caotico – ogni alternativa sembra plausibile. Ancor più se, come sta accadendo adesso, i partiti che raccolgono le destre non tradizionali, cioè l’Ecr dei Conservatori e riformisti e l’Id di Identità e democrazia si stanno riposizionando per non essere scartati in partenza nel gioco delle alleanze della prossima legislatura. Ursula von der Leyen, se riuscirà nella sua ricandidatura, dovrà a un certo punto scegliere se dare una chance a parte di questa destra e in che termini. Naturalmente il fatto che a dare le carte dentro Ecr oggi siano più gli italiani di Giorgia Meloni che i polacchi del PiS appena uscito dal governo rende tutto diverso dal passato.

