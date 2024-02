I dubbi sui nuovi arrivati nel gruppo dei Conservatori e riformisti europei

La famiglia dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) ha intrapreso un progetto di allargamento, vuole arrivare più forte e più numerosa alla formazione del nuovo Parlamento e ha previsto l’ingresso dei deputati di Fidesz, il partito di Viktor Orbán che, dopo essere uscito dai popolari nel 2021, era alla ricerca di un nuovo gruppo europeo. Ecr, inoltre, ha già incluso un deputato di Reconquête!, il partito francese fondato da Eric Zemmour. Se Fidesz può portare in dote un numero cospicuo di deputati, ora sono tredici, Reconquête! non porta nulla in dote, se non le sue posizioni nazionaliste, di estrema destra, antiatlantiste e putiniane. L’euroscetticismo dentro al Parlamento europeo se lo sono sempre conteso Ecr e Identità e democrazia (Id), con tratti e posizioni molto diversi. Per esempio: se i conservatori non hanno mai messo in dubbio il loro posizionamento internazionale, la loro fiera appartenenza all’Alleanza atlantica, Id ha sempre ospitato partiti putiniani per ideologia e legami.

